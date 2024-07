Padre e figlio morti in un incidente fatale addio a Rafael e Gianluca Salvetti | la carriera in Umbria nel calcio a 5

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Terni, 31 luglio 2024 – Erano pronti per tornare in Italia per l’ennesima stagione dia 5, madetto “Tony“e suo, di soli 19 anni: hanno perso la vita, insieme, in un tragicoautomobilistico, avvenuto in Brasile. Tony, 47 anni, come tanti suoi connazionali era arrivato in Italia nei primi anni 2000 dal Brasile per giocare aa 5 in serie A tra Jesi, Reggio Emilia e in ultimo Terni. A ricordarlo sono i vecchi compagni di squadra ed i tifosi del Clt, ma a piangere l’ex giocatore di futsal sono anche gli amici di Spoleto, perché nel 2006 si trasferì alla Maran, per poi chiudere la suainal Gualdo Tadino.