Overdose a Castel San Niccolò | denunciato un 35enne per cessione di stupefacenti e omissione di soccorso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nella mattinata del 17 luglio 2024, le forze dell’ordine e il personale medico del 118 sono intervenuti aSanper soccorrere un uomo di 43 anni in arresto cardiaco. Dopo oltre 15 minuti di manovre di rianimazione, tra cui l’uso di defibrillatore e somministrazione di adrenalina, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, dove è successivamente migliorato. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Strada in Casentino, sotto la guida della Compagnia di Bibbiena, hanno rivelato che il malore dell’uomo era dovuto all’assunzione di eroina. È emerso che la sostanza era stata fornita da un amico, undella zona, che, dopo aver visto l’uomo accusare il malore, si è allontanato senza chiamare i soccorsi. Solo successivamente, avvisati dal, i familiari della vittima hanno contattato il 118.