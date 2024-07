LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia in Finale B nel due senza attesa per il doppio pesi leggeri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Si prosegue subito con la seconda semi. Questa la start list: 1 ESP Spagna 2 CHI Cile 3 LTU Lituania 4 AUS Australia 5 IRL Irlanda 6 USA Stati Uniti d’America 11.03 Questa la classifica della prima semidel duefemminile: 1 NED Paesi Bassi 7:10.16 (1) 2 ROU Romania 7:14.53 (2) 3 GRE Grecia 7:18.28 (3) 4 DEN Danimarca7:19.11 (4) 5 GBR Gran Bretagna7:28.76 (5) 6 CZE Cechia 7:33.68 (6) 11.01 Vittoria per l’Olanda davanti alla Romania. La Grecia riesce a difendere la terza posizione in volata. 11.00 La Danimarca tenta l’attacco alla Grecia che deve difendere la terza posizione. 10.59 Ai 1500 metri l’Olanda ha 6.43 secondi di vantaggio sulla Romania che ha superato la Grecia ora ingaggiata nella lotta per la qualificazione. 10.57 Dominio di Olanda e Grecia.