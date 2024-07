L’isola luminosa è pronta Galleggiando di notte catturerà i chironomidi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)al varo:di. Quando nel 2019 ne scrivemmo per la prima volta su queste colonne il progetto dell’ingegnere Leonardo Spacone sembrava un sugno futuristico ad occhi aperti. Adesso il primo esemplare di Isola galleggiante cattura moscerini è in fase di assemblaggio sulla riva del lago e pronto a toccare l’acqua già agli inizi della prossima settimana. Si tratta della piattaforma quadrata di 8 metri per ciascun lato, alimentata con sole energie rinnovabili, che disolcherà il lago per attirare e catturare nubi dinella fase del tanto odiato sfarfallamento. Il progetto di controllo dei tanto problematici insetti si inserisce nell’approccio multidisciplinare di intervento salute-ambiente-clima necessario con i cambiamenti climatici e in particolare di quelli dei bacini delle acque interne.