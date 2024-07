Latte fresco tutte le mattine tante coccole per i bimbi e un tosaerba biologico | tutti pazzi per le mini mucche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Affettuosi, coccoloni, sempre disponibili e pronti a integrarsi nella famiglia. No, non stiamo parlando di cani e gatti o degli uccellini da tenere in casa, bensì delle, piccoli bovini alti non più di 100 centimetri e che hanno popolato le campagne irlandesi già dal 1800. I proprietari terrieri che non disponevano di grandi disponibilità economiche e con un terreno da coltivare con le relative spese, hanno puntato sulleperché, come gli animali più grandi, davano gli stessi frutti ma in un ambiente più piccolo e senza bisogno di ulteriori attenzioni. Danno il, concimano il terreno e funzionano anche da. Oltre a dareai bambini. Quindi dal punto di vista economico per chi gestisce una fattoria ci sono molti vantaggi, dall’altro lato lepoi vengono considerate alla stregua degli animali domestici.