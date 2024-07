L’appello di Amici Animali | Troppi selvatici a rischio Serve un Centro recupero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "da salvare ma nessuno che possa occuparsi di loro,l’istituzione di undidedicato".arriva da, il cui presidente Angelo Bocchioli spiega: "La Provincia di Lodi non ha tra le proprie istituzioni un Cras. I centri istituiti e sostenuti dalla Regione sono strutture destinate ad accogliere, curare e se possibile reimmettere in natura esemplari di fauna selvatica, non raramente appartenenti a specie protette o addirittura rare. Cure e assistenza richiedono tecnica e conoscenza, anche nei recuperi oltre che nelle successive operazioni, che solo una struttura adeguatamente costituita e organizzata può fornire". Anche nel Lodigiano i ritrovamenti non si contano più. "Va considerato che più di 11mila, sia uccelli sia mammiferi, sono stati curati nel corso del 2023 nei nove Cras autorizzati dalla Regione.