Laguna Orbetello un milione da Regione Sindaco | Spiagge balneabili

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 31 luglio 2024), unda: “”., daToscana unper l’emergenza dopo l’annuncio del presidenteToscana Giani di richiesta stato calamità nazionale. Stanziamento che fa seguito alla dichiarazione di stato di emergenza regionale. Intanto ildiAndrea Casamenti, contestato in piazza da cittadinanza con richiesta di dimissioni da parte del Pd, sottolinea via social: “Le nostresono. La situazione dellaper il momento è sotto controllo” Monia Monni, assessora regionale:”Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di fare un’apposita variazione di bilancio per stanziare 400mila euro sull’emergenza regionale e quindi sul supporto al Comune per la crisi immediata e 600mila euro per i ristori alle attività produttive.