Joe Jonas uscito il nuovo singolo Work it Out

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fuori “It Out“, ildi Joe, cantautore, attore e produttore nominato ai GRAMMY® Award. L’uscita anticipa l’attesoalbum dell’artista, “Music For People Who Believe In Love“, disponibile dal 18 ottobre. Si tratta del suo primo progetto solista dopo 13 anni. SulJoeha dichiarato: «”It Out” è un inno personale per quando ho pensieri intrusivi o assillanti, per aiutarmi a rompere il loro incantesimo e riportarmi a vivere nel presente. È umano provare sentimenti di disagio; nessuno è sempre felice al 100%. Questa è una canzone per uscire dal proprio flusso interiore e tornare alla persona che si è veramente.» Joe ha personalmente co-scritto “It Out” con i collaboratori Jason Evigan, Victoria Evigan, Blush e Kane Ritchotte.