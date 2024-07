Israele scherza col fuoco | l’attacco su Teheran è l’ennesima linea rossa superata

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug – Non è la prima volta cherischia di far letteralmente esplodere il Medio Oriente, ma consula questione si fa ancora più complicata, non bastassero già le “noie” libanesi. Questo nonostante l’Iran non abbia alcun interesse ad avviare sul serio una guerra con Tel Aviv, per ovvi motivi (relativi soprattutto al timore che a quel punto possano scendere direttamente in campo anche gli Stati Uniti). Il punto è il solito: se il confine si supera, anche la più paziente delle strategie conservative rischia di saltareLa residenza è privata, visto che tale era l’abitazione in cui risiedeva il capo di Hamas Ismail Haniyeh. Peccato che la città sia, leggasi la capitale dell’Iran, quindi sul territorio di un Paese con cui le scintille negli ultimi mesi si sono moltiplicate.è avvenuto alle 2 di notte locali.