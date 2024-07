Huw Edwards colpevole di pedofilia l’ex presentatore della Bbc ha ammesso di aver diffuso immagini pornografiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Huw, exBBC, hadi essere entrato in possesso didi bambini, trovate sul suo account WhatsApp. In un’udienza presso la Corte di Westminster, è emerso che tra dicembre 2020 e agosto 2021,ha ricevuto 377sessuali da un uomo adulto, di cui 41 eranodi bambini. Tra queste, sette erano di categoria A, considerate le più gravi, dodici di categoria B e ventidue di categoria C. Leggi anche:procuratore Giuseppe Pignatone indagato per favoreggiamento alla mafiaDurante l’udienza,, vestito in abito scuro con cravatta blu e occhiali da sole, ha confermato le sue generalità e le sue dichiarazioni dizza. Ian Hope, rappresentantepubblica accusa, ha presentato il caso sottolineando che la maggior parte dellesono state inviate in un periodo di due mesi.