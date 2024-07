Ho fiducia nella società servono giocatori di categoria superiore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Honell’operato di questa, che si sta adoperando in tempi rapidi e stretti": parola di Ivo Ballardini, storico ex biancorosso e sempre attento osservatore delle vicende che accadono in casa dorica. Ballardini analizza a 360 gradi tutto ciò che è accaduto nelle ultime frenetiche settimane che hanno portato alla nascita della Ssc Ancona e della nomina da presidente e allenatore di Vincenzo Guerini e Massimo Gadda: "Stanno facendo di tutto per cercare di ricostruire una squadra che non c’era più. Capisco i dubbi, non è semplice: bisogna cercare di stare uniti e soprattutto cominciare la stagione. Spero che entro il 5 agosto si parta in ritiro con una squadra fatta". Questo invece il pensiero di Ballardini sul mercato condotto dalla: "I nomi sondati mi piacciono, si tratta di giovani con una certa esperienza conosciuti da Gadda e da Tamai.