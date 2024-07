Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 31 luglio A quasi dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in, latra lo Stato ebraico enella Striscia di Gaza non si ferma: i morti hanno ormai superato i 39mila e i feriti sono quasi 91mila. Ma malgrado i raid aerei e le operazioni militari delle forze armate israeliane (Idf) ancora in corso nel territorio costiero palestinese, il fronte più caldo si trova in Libano, dove ieri Tel Aviv ha bombardato la roccaforte di Hezbollah a Beirut, uccidendo Fouad Shukr, consigliere militare del leader Hassan Nasrallah, per rappresaglia per la strage del 27 luglio in cui sono morti 12 minori in un villaggio a maggioranza drusa sulle alture del Golan occupate dallo Stato ebraico.