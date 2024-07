Gli stranieri e l’allarme sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come è già successo a Parma e a Modena, anche a Reggio Emilia arriverà l’esercito per mantenere l’ordine in alcune zone della città. E, diciamolo subito, è una sconfitta. La richiesta l’hanno fatta prefetto e sindaco Pd, alle prese con una situazione di degrado che appare fuori controllo, soprattutto in zona stazione. I residenti sono esasperati. Sotto i loro occhi ogni giorno si consumano aggressioni, risse tra bande rivali, accoltellamenti, stupri. Lo spaccio di droga è alla luce del sole, la prostituzione pure. Stesse scene a Modena. Perché accade tutto questo e perché con sempre maggiore frequenza? Modena e Reggio sono piccole città finora tranquille, niente a che vedere con le sterminate banlieue parigine. Peraltronon si ferma lì, corre lungo la via Emilia anche verso Est, fino a Bologna, più grande sì, ma mica una metropoli.