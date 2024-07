Genoa sottoscritti più di 28mila abbonamenti | è nuovo record per il Grifone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Numeri daper il, che ha raggiunto quota 28.093 abbonati in vista della prossima stagione: stracciato il precedente primato di 27.777, risalente alla scorsa stagione. Per raggiungere questa cifra disono bastati due giorni di vendita libera, dopo la prima fase delle prelazioni. Questo risultato permetterà aldi mantenere una percentuale di riempimento del Ferraris superiore al 95%, considerando che l’impianto genovese può contenere poco più di 33 mila spettatori. Nell’abbonamento, oltre alle 19 gare casalinghe, è compreso anche l’ingresso per la prima sfida di Coppa Italia del 9 agosto contro la Reggiana.più di: èper ilSportFace.