Federazione che vai passione gastronomica che trovi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Vi abbiamo raccontato come, dove e cosa mangeranno nel Villaggio Olimpico gli atleti che partecipano ai Giochi, anche se qualcuno sta già evadendo perché non trova quello che cerca. Pare infatti che la nazionale inglese abbia già lasciato la mensa del Villaggio. Come scrive l’Independent, la squadra britannica ha inviato uno chef per preparare i pasti per i propri atleti a Clichy, dopo che nel Villaggio Olimpico le porzioni erano deludenti e c’era un razionamento di cibi ad alto contenuto proteico, indispensabili per chi gareggia. Sodexo Live, la società incaricata del catering, ha dichiarato di aver aumentato gli ordini giornalieri di molti degli articoli più richiesti dopo le lamentele alla vigilia dei Giochi e ha attribuito la scarsa qualità del cibo ai problemi di approvvigionamento dovuti alle enormi quantità richieste.