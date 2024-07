Concerto all’alba a Rendola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – Domenica 4 agosto, per il quarto anno consecutivo, la musica accompagnerà le prime luci del mattino con il “”, ultimo appuntamento del cartellone estivo del Comune di Montevarchi. Nella suggestiva location della fattoria di, immersa nelle colline del Valdarno, con inizio alle 5.15 si potrà vivere un’esperienza musicale unica in attesa dell’alba, che risveglierà le emozioni dei partecipanti. L’ingresso alè libero e gratuito, non necessita di prenotazione, e quest’anno sarà ospitato nell’area adiacente il locale “Osteria di” dove, immersi nelle ultime ombre della notte, si attenderà il sorgere del sole accompagnati dalle note di Kevin Mucaj (violino) e Laura Manescalchi (flauto traverso). Il programma prevede musiche di Bach, Gluck, Fauré, Piazzolla e Morricone.