Como Ufficiale l’arrivo di Audero Il sogno di Fabregas è Sucic

(Di mercoledì 31 luglio 2024)di Varane nel ritiro del, in Austria, ha portato entusiasmo e altra energia all’interno del gruppo lariano. Il campione francese ieri ha svolto un allenamento completo sia di mattina che al tardo pomeriggio, anche se leggermente differenziato rispetto ai compagni: si spera di vederlo in azione già sabato prossimo nell’ultima amichevole stagionale contro il Wolfsburg, alle 15,30. Si aspettadi altri giocatori, ma soprattutto si attendono alcune partenze. Alcuni giocatori non rientrano più nel progetto: Cassandro, Gioacchini, Cerri, Kerrigan che sono ritenuti anche possibili pedine di scambio. Odenthal ha trovato un accordo con il Sassuolo, mentre per Chajia, che è ancora a Bari, ci sono approfondite visite alle ginocchia malandate. Il portiere Semper è finito definitivamente al Pisa.