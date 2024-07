Calciomercato Juventus | Federico Chiesa tra addio e opportunità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Gli acquisti estivi delstanno tenendo banco nelle ultime settimane. Tra i protagonisti degli spostamenti, anche, che potrebbe cambiare la sua posizione, attualmente stabile nella. Ilè in pieno fermento e uno dei nomi più discussi è quello di. L’ala della, che ha vissuto alti e bassi nelle ultime stagioni, potrebbe presto cambiare aria. Le voci su un suo possibilesi fanno sempre più insistenti, con diverse squadre pronte a fare la loro mossa., foto Ansa – VelvetMagUno degli scenari più probabili vedetrasferirsi in Premier League. Chelsea e Tottenham sono in pole position per accaparrarsi il giocatore. Il Chelsea, in particolare, ha mostrato un forte interesse, considerandolo l’elemento ideale per rinforzare il proprio attacco.