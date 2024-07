Brescia test da serie A con il Genoa In difesa occhi su Calvani e Capradossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – L’amichevole con il, che domani (fischio d’inizio alle 18.30) aprirà il mese di agosto del, si presenta fin d’ora come un appuntamento di particolare interesse per cercare di capire come sta procedendo la preparazione della squadra di mister Maran in vista della nuova stagione, ormai alle porte. Ildel “Rigamonti”, ad attendere il quale è atteso pure il presidente Cellino, costituisce un valido esame per apprezzare pregi e difetti delle Rondinelle contro una rivale diA. Un incontro che, si spera, potrà servire anche per alzare il tasso dell’entusiasmo tra i tifosi, che fino a questo momento stanno seguendo con notevole scetticismo il precampionato dei biancazzurri.