Brat Summer | dove scoprire il verde acido nel trucco dell’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è qualcosa che, insospettabilmente, lega la Maison Chanel alla cantautrice britannica Charli XCX. E si tratta solo delle prime tre lettere del loro nome. Si tratta, invece, di un colore – audace e anticonformista – che traccia i riferimenti cromatici dell’estetica contemporanea: il. La tinta della. Una stagione che si contrappone a un inverno e una primavera di Quiet Luxury – dai toni classici, chiari e neutri – per animare l’estate con la sua irriverenza cromatica. E non solo. Portavoce che questa corrente non è soltanto la cantante inglese ma anche la candidata al ruolo di Presidente degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris.