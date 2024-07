Badminton calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 31 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ancora una giornata per larga misura dedicata ai gironi in chiavediper quanto riguarda il. Nella capitalena si decideranno parecchi destini quest’, e in un’occasione ci sarà anche da parlare d’Italia. Già, perché Giovanni Toti cercherà un’impresa che è ai limiti dell’impossibile, vale a dire superare il numero 1 del mondo, il cinese Shi. Impegnati anche i big europei, come Axelsen al maschile e Marin al femminile, mentre per quanto riguarda il doppio misto si va a dare avvio ai quarti di finale. I tornei olimpici disi svolgeranno fino a lunedì 5 agosto. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.