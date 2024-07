Annega nel fiume a 13 anni davanti ai genitori | Steven è l’ennesima vittima della corrente assassina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Era bresciano il 13enne morto nella serata di lunedì nelle acque delOglio a Soncino, in provincia di Cremona: l’ultimain ordine di tempo deilombardi.Abreu Ozoria, di origini domenicane e residente a Brescia, sapeva nuotare, ma le acque dell’Oglio, che sono particolarmente impetuose lo hanno tradito. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in compagnia deie del nonno in uno dei parchizona, quando intorno alle 20 si è tuffato nelle acque del, passando dalla sponda cremonese a quella bresciana.