TS – le cifre Juve e la foto con Dybala

(Di martedì 30 luglio 2024) 2024-07-30 20:28:11 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Dallaalla Roma, ora è ufficiale: nuova tappa nella carriera di Matias Soulé. Dopo il commovente addio social ai bianconeri e aver ricevuto la calorosa accoglienza dei suoi nuovi tifosi appena messo piede nella Capitale, è arrivato per Soulé anche il benvenuto di un altro argentino, pure lui ex: Paulo. Fantasia al potere nell’attacco a disposizione di Daniele De Rossi, con i due calciatori che, una volta trovatisi fianco a fianco, hanno deciso di immortalare il momento. La Joya ha annunciato l’arrivo (seppur ormai già ampiamente noto) di Soulé in giallorosso, con un post social che ha anticipato anche il comunicato della Roma.