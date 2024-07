Triathlon calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 30 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Inizia ufficialmente il programma delper quanto riguarda i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Si parte subito forte con la prova maschile che andrà ad assegnare il primo titolo e le medaglie con i Cinque Cerchi. Si partirà già alle ore 8.00 con la parte di nuoto. La temutissima parte di nuoto che si snoderà sulla Senna, dopo che i livelli minimi di balneazione spesso non sono stati superati in questi giorni. Per l’Italia saranno in scena Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti che proveranno a inserirsi nella battaglia. I rivali non mancano.