Torresavio 50 anni di storia e di successi

(Di martedì 30 luglio 2024) Insieme per celebrare mezzo secolo di attività. Il Torre del Moro calcio e la polisportiva San Vittore daranno vita giovedì 1 agosto a una festa per il loro 50esimo compleanno e lo scenario nel quale si svolgerà l’evento sarà quello del campo parrocchiale di San Vittore, lo stesso che vide la polisportiva locale muovere i primi passi agli inizi degli70. Sarà una bella occasione per percorrere insieme un cammino cominciato in maniera quasi pionieristica, sorretto inizialmente dalle energie e dalla passione di pochi volontari , spesso gli stessi genitori dei giovani calciatori, ma in grado comunque di creare un movimento che nel tempo ha forgiato tantissimi giocatori, alcuni dei quali sono poi arrivati anche a calcare palcoscenici importanti.