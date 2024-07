Terzo polo addio Il grande centro è azzurro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Marmo La svolta di Matteo Renzi verso il Pd e la sinistra, consacrata dall’ormai celebre immagine dell’abbraccio con Elly Schlein nella partita del cuore dell’Aquila, ha finito per mandare in fibrillazione quel che restava di Italia Viva. E questo il leader del partito dell’expuò averlo anche messo nel conto, tanto più che è nella sua natura di tattico "scartare" e sorprendere alleati e avversari. Quello che, però, non deve avere calcolato è lo smottamento verso Forza Italia che l’operazione sta provocando. Più o meno sottotraccia, più o meno apertamente, sono molti gli esponenti di Iv che, soprattutto nei territori, cominciano a guardare con favore al partito. E Antonio Tajani, da leader politico avveduto, non sembra avere nessuna intenzione di lasciarsi scappare l’occasione di fare proselitismo tra i centristi della formazione renziana.