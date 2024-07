Temptation Island 11 Alessia Pascarella sarcastica | Lino e Maika? Li vedo molto simili si sfruttano entrambi Poi svela perché non ha approfondito la conoscenza coi tentatori

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024)ha sicuramente lasciato il segno durante quest’ultima edizione di11. Qui, dopo aver visto numerosi video del suo fidanzatoGiuliano in atteggiamentiintimi con la tentatriceRandazzo, ha scelto di mettere un punto alla sua storia d’amore. Una volta spenti i riflettori alcune mosse social dell’ormai ex fidanzata hanno parecchio fatto mormorare il web, tipo una diretta social con Martina De Ioannon o anche alcune frecciate social dopo aver scoperto del presunto flirt tra il suo ex fidanzato e la tentatrice. Ma ancora una voltaha fatto discutere. Ieri infatti la donna si è concessa un box domande su Instagram e ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Una su tutte: “cosa ne pensi della tentatrice?”. Ironica è stata la risposta netta: Che è tentatrice. Penso che abbia fatto benissimo il suo ruolo.