Siccità è caos informazione Cittadini nel panico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Fermare la dissulla, che causa ilneie li spinge a pagare carissima l'acqua delle autobotti private. "L'emergenza2024 in Sicilia - spiega Federconsumatori - è sempre più accompagnata da un'emergenza informazioni, che non consiste in una carenza d'acqua potabile ma in un'abbondanza di notizie incontrollate. A partire dal razionamento dell'acqua a Palermo, annunciato dall'Amap e poi bloccato e rinviato a seguito dell'interessamento diretto del Presidente della Regione, Renato Schifani, per finire all'incredibile notizia della proposta di trasportare pesci da un lago a un altro per poter usare l'acqua del lago svuotato a fini agricoli.