Serie C pubblicati gli orari delle prime gare | la Lucchese la prima toscana in campo

(Di martedì 30 luglio 2024) FIRENZE – Tutto pronto per la nuova stagione diC. Dopo il calendario, presentato due settimane fa, la Lega Pro ha presentato glie i giornisette giornate di campionato. Il primo weekend di partite sarà spalmato fra venerdì 23 agosto e lunedì 26 agosto. Sarà lalaad esordire venerdì alle 20,45 contro il Pineto. Giocano di sabato alle 18, invece, il Pontedera suldel Legnago Salus e la Pianese in casa con il Perugia. Per l’Arezzo bisognerà attendere domenica 25 agosto alle 20,45 per la sfida con ilbasso. Le altre: venerdì alle 20 apre Spal – Ascoli, alle 20,45 c’è Ternana – Pescara Domenica alle 20,45 Virtus – Entella – Milan Futuro. Posticipi del lunedì alle 20,45 Carpi – Rimini e Torres – Vis Pesaro.