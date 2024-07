Parigi e la figura di fango della Senna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) Dall’imbarazzo alla rabbia il passo è stato breve. Oraè passata direttamente alla vergogna per quanto sta accadendo lungo le rivee per quello che potrà avvenire da qui al 4 agosto, giorno di chiusura delle Olimpiadi. Il tema è semplice: riusciranno gli atleti del triathlon a giocarsi le medaglie senza dover passare direttamente al duathlon, cancellando la prova di nuoto? E quelli del nuoto da fondo, a partire da sua maestà Greg Paltrinieri, gareggeranno lì oppure dovranno reinventarsi in un altro sito olimpico, chissà dove e chissà quando? Una bruttamondiale prevedibile ma che la voglia francese di stupire sempre e comunque ha concretizzato nonostante ci fossero tutti gli elementi per considerarla scontata.