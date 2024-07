Parigi 2024 tennis | Lorenzo Musetti avanza agli ottavi ritroverà Fritz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)di finale alle Olimpiadi di. Resta ancora in corsa l’ultimo azzurro presente nel tabellone di singolare maschile, grazie a una vittoria in due set sull’argentino Mariano Navone per 7-6(2) 6-3. Al prossimo roundTaylor, testa di serie numero 7, dopo lo splendido quarto di finale vinto a Wimbledon un paio di settimane fa. CALENDARIO: PROGRAMMA E ORARI IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IL MEDERE DIGLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TABELLONE SINGOLARE MASCHILE Primo set dalla doppia faccia sia perche per Navone. L’azzurro parte fortissimo e toglie la battuta in apertura all’argentino salendo 2-0.continua a dominare da fondo campo e strappa un’altra volta il servizio a Navone allungando sul 4-0.