Parigi 2024 Musetti agli ottavi e Tartarini esulta | Ci ha messo il cuore per la nazionale questo ed altro

(Di martedì 30 luglio 2024) Lorenzorisponde presente. Il carrarino accededi finale del torneo olimpico di tennis maschile e lo fa battendo Mariano Navone, eliminato con il punteggio di 7-6(2) 6-3. Soddisfatto il diretto interessato (“Puntiamo alle mede”), ma soddisfatto è anche il suo coach, Simone: “Ci hail, Lorenzo, anche questa volta. Ma per laed. Sono i valori che gli abbiamo trasin questi anni, sa quanto conti l‘Olimpiade, anche a scapito dei tornei successivi”, le sue parole. Secondo il tecnico“con Navone ne è uscito fuori soprattutto con la testa, adesso Lorenzo accetta molto di più la sofferenza e non si abbatte, così emerge la sua voglia di vincere: sarà fondamentale anche contro Fritz, sappiamo come metterlo in difficoltà”.