Paolini si inchina a Schmiedlova sfuma il sogno dei quarti di finale a Parigi

(Di martedì 30 luglio 2024) Jasminsi arrende a, non riuscendo ad accedere aididei Giochi Olimpici di2024. L’azzurra ha lottato fino alla fine, ma il caldo e la stanchezza, uniti alla bravura della slovacca, sono risultati decisivi. L’avventura ai Giochi ora prosegue nel doppio con Sara Errani, mentre sono svanite le speranze di una medaglia. L’inizio è sembrato favorevole a Jasmine, che in passato aveva sconfitto 6 volte su 8 precedenti l’avversaria. La slovacca, però, è in gran forma, come dimostrato dall’eliminazione della favorita Beatriz Haddad Maia al turno precedenti.è partita forte, ha concesso un game pieno di errori, poi ha preso il largo alzando il ritmo e sfruttando il dritto, soprattutto in risposta, fino al 5-2.