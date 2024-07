Pacchetti vacanza per persone con disabilità | prorogati i termini delle domande

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma 30 luglio 2024 – Sono statiper la presentazioneper poter usufruire dei “” dedicati alleconmessi a disposizione dalla Regione Lazio per il 2024. Il nuovo termine per fare richiesta è fissato al 31 agosto 2024 e lo svolgimento del soggiorno estivo potrà essere effettuato fino al 30 settembre 2024. «L’avviso ha una dotazione di 2,5 milioni di euro ed è diretto aconlieve o grave che avranno la possibilità di svolgere soggiorni estivi con attività specifiche, articolate e dimensionate in gruppo, in funzione del grado delladella persona coinvolta», dichiara l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.