Olimpiadi la cerimonia offesa al cristianesimo

(Di martedì 30 luglio 2024) Da qualche spezzone visto in streaming, ho notato che ladi apertura dei giochi olimpici è stata una messa in scena di tutti i frutti del radical chic. La salsa con cui tali frutti sono stati serviti in tavola è naturalmente quella del disco rotto dei finti arcobaleni a sei colori, tanto graditi al regime. L'ostentazione voluta dell'al-il credo religioso in assoluto più perseguitato al mondo- è non solo il segno di un odio recondito, ma anche del fatto che costoro non sanno più che cosa inventarsi e, ossessionati dall'intolleranza anticristiana nonché dal timore di perdere le luci della ribalta, portano sul palco scene che testimoniano soltanto il loro essere arrivati alla frutta. Tra l'altro il cittadino medio dovrebbe chiedersi che cosa tutto questo c'entri con lo sport.