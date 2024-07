Musica e ironia Ecco Avana Il brano di Guzzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Laè la colonna sonora della sua vita: canta anche quando lavora, suona la chitarra e compone i suoi brani. Una passione quella di Alessandro Domenici, camaiorese, nome d’artecome la moto, un’altra su grandissima passione, che è approdato in qualità di ospite a Fatti Sentire, il festival di Rai 2 che dà voce e un palco a quei talenti emergenti che fanno fatica a trovare lo spazio per farsi conoscere dal grande pubblico. Come ha vissuto l’esperienza in Rai e cheha presentato? "È stata una bella esperienza e una possibilità importante. Ho proposto una cui tengo molto e che si chiama: è una canzone d’amore, unironico che nasce da una schermaglia di cui sono stati protagonisti i miei nonni, Bruno e Luciana".