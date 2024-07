Moldavia | l' ex procuratrice anticorruzione Victoria Furtun? si candiderà alla presidenza come indipendente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) L'ex? sialle elezioni presidenziali del 20 ottobre. Lo ha annunciato in una registrazione girata a Tiraspol, in cui appare con una colomba in mano, dove sullo sfondo si intravede la bandiera del regime separatista. "Mi iscrivocorsa presidenzialecandidata. Sono sicura che le mie conoscenze professionali e le mie capacità di leadership porteranno pace, tranquillità e prosperità nella nostra casa comune - la Repubblica di", ha dichiarato?. "Ho scoperto che il secondo mandato presidenziale di Maia Sandu inizierà con una guerra. Un secondo fronte in Transnistria. La guerra contro la pace è in preparazione attiva", ha aggiunto l'ex