Missili israeliani su Beirut il comandante di Hezbollah è salvo Cosa trapela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Si sarebbe salvato Fuad Shukr, ildipreso di mira in serata da un bombardamento di Israele in un sobborgo meridionale di: lo hanno riferito più fonti, citate dal quotidiano locale L'Orient Le Jour e dall'emittente Al Jadeed. Stando alla tv, il raid ha provocato almeno 17 feriti, sei dei quali sarebbero bambini. Altre testate giornalistiche hanno riferito di almeno due morti. Rispetto a Shukr, il quotidiano israeliano Haaretz ricorda che è stato un membro fondatore di. Secondo «fonti occidentali», scrive ancora il giornale, ilcollaborò con Imad Mughniyeh all'attentato del 1983 contro l'ambasciata degli Stati Uniti a. Condanne del raid di Israele sono giunte in serata sia dall'Iran che dalla Russia. Mosca ha definito il bombardamento «una flagrante violazione del diritto internazionale».