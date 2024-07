Mancano requisiti igienici Blitz dei Nas | chiusa piscina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024). L’ultimo controllo era stato a metà luglio in un ristorante vicino alla Torre pendente. I carabinieri del Nas avevano chiuso in quell’occasione il locale per presenza di "scarafaggi su esche di cattura, sporco pregresso, incrostazioni, residui di lavorazione sulle attrezzature e assenza di acqua calda". I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno avevano trovato questo scenario - la ricostruzione - durante un controllo, nell’ambito del più generale servizio di sicurezza alimentare, in un esercizio pubblico a pochi passi dal campanile più famoso del mondo.