Machado sfida Maduro ' i venezuelani lotteranno fino alla fine'

(Di martedì 30 luglio 2024) "La mobilitazione prosegue. Continueremo a esercitare il dirittoprotesta pacifica e difenderemo la verità": lo ha detto la leader dell'opposizione in Venezuela, Corina, rivolgendosi a migliaia di manifestanti convocati di frontesede Onu nel centro di Caracas per protestare contro la proclamazione della vittoria di Nicolasalle elezioni presidenziali di domenica, in assenza della pubblicazione della documentazione ufficiale degli scrutini. Il governo ha vietato le proteste, avvertendo che i manifestanti possono incorrere nel delitto di istigazione all'odio con condannea 20 anni.