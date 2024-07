LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | intramontabile Paltrinieri bronzo negli 800 sl! Avanza Razzetti delude Miressi

Leggi tutta la notizia su oasport

22.33: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina per la quinta mattinata di batterie del2024. Grazie per averci seguito e buona serata! 22.30: Ancora una grande giornata per ilitaliano, con Gregorioche ha illuminato la serata, conquistando il800 stile libero. Bene anche Alòbertoche con il personale ha centrato la finale dei 200 farfalla e in mattinata Simona Quadarella, che ha conquistato la finale nei 1500 stile libero. Delusione per Alessandroche non è riuscito a centrare la finale dei 100 stile libero 22.26: ORO GRAN BRETAGNA! Duncan Scott tiene fino alla fine e vince in 6'59?43, secondo posto per gli USA con 7'00?78,per l'Australia con 7'01?98. Poi Cina, Francia, Corea 22.25: Ai 700 Gbr, Usa, Australia 22.