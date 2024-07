LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Antonio Esposito in semifinale contro Nagase

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35: CI SIAMO! E’ il momento diil giapponese16.33: Waza ari per Grigalashvili che chiude così dopo oltre 3? di golden score e vola in finale! 16.30: Secondo shido per Grigalashvili 16.28: Uno shido per Grigalashvili 16.26: Soluzione al golden score, uno shido Corea 16.23: Nulla di fatto a metà dell’in16.19: E’ il momento della primadella categoria -81 kg. di fronte il georgiano Grigalashvili e il coreano Lee 16.15: Il tagiko Makhmadbekov prima piazza il waza ari e poi immobilizza l’avversario conquistando l’accesso alla finale per il bronzo 16.13: La seconda sfida di ripescaggio è tra il tagiko Makhmadbekov e l’uzbeko Boltaboev 16.11: Casse immobilizza l’avversario e riesce a mettere a segno il punto che gli frutta la vittoria. Sarà lui a disputare la finale per il bronzo 16.