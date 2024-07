LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Menegatti Gottardi non sbagliano contro le egiziane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-10 SI CHIUDE CON L’ACE!chiudono e battono Marwa/Elghabashy per 2-0. Abbiamo fatto il nostro dovere. 20-10 Non sbaglia nullasul lungolinea: dieci match point. 19-10si insinua nelle mani del muro. 18-10 Di prima intenzione Marta! Scavalca il muro, subito nell’altro campo. 17-10si rifà subito con un attacco a tutto braccio. 16-10 Ace Marwa. 16-9 Stavolta sbaglia al servizio. 16-8 Aceiii! 15-8 Non passa l’attacco di Marwa. 14-8supera il muro di Marwa. 13-8 Fuori l’attacco dialla ripresa del gioco. Elghobashy è venuta a contatto con le mani die si è fatta male alla mano destra: c’è un time-out medico. 13-7scaltra nei pressi della rete ad anticipare Marwa. 12-7 Ottima diagonale di