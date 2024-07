LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Menegatti e Gottardi per riscattare l’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Una sfida da non sbagliare per le azzurre che a sorpresa alhanno ceduto alle spagnole Liliana/Paula per 16-14 al tiebreak. Per continuare il percorso e qualificarsi per il prossimo turno serve un successo oggi. 10.40 Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida trae Marwa/Elghobashy, valevole per il torneo olimpico di. Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida della quarta giornata del torneo olimpico didi2024. In campoe le egiziane Marwa/Elghobashy. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alla seconda sfida decisiva per l’Italia del