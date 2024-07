La stella del rugby a ’Festival storie’ | Torno nelle Marche appena posso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Per gli amanti della palla ovale e non, l’appuntamento da non perdere è per domani 31 luglio, alle 21.30 a Montefalcone Appennino presso l’ex tirassegno (ingresso gratuito). Il ricco cartellone del ‘Festivalfa tappa nel piccolo borgo montano per un’altra affascinante storia di sport e di vita con la leggenda del: Diego Domínguez. Nato a Córdoba, ha iniziato la carriera internazionale con l’Argentina, poi proseguita dal 1989 con l’Italia. Con la maglia della nazionale è l’ottavo miglior marcatore al mondo della storia delcon 1.010 punti (in 76 incontri) e 2.966 punti tra il 1990 e il 1997 è il terzo miglior realizzatore di sempre del campionato italiano. Sul palco del Festival Storie dialogherà con il giornalista di ‘Repubblica’ Massimo Calandri.