La rendita del patrimonio del Vaticano è di 38 milioni all’anno | dove investe Papa Francesco

(Di martedì 30 luglio 2024)ha avuto, nel 2023, degli introiti nettamente più alti rispettoprecedente. A confermare quanto detto ci sono i dati diffusi dall’Apsa, Amministrazione deldella Sede Apostolica, ovvero l’ente delche ha il compito di gestire ildella Santa Sede, sia in Italia che all’estero. Entrando più nello specifico, ildelha reso 37,9nel 2023, con il dividendo che solo l’anno precedente era pari a 32,3. L’aumento è, come detto, netto, con la Santa Sede che nel 2023 ha registrato un utile netto di 45,9, versando al Fisco italiano 9di imposte, 6 per l’Imu e 3 per l’Ires.