Italia-Cina Meloni ' promuove' missione | cosa ha detto a Xi sulla Russia

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - “Un confronto franco, trasparente, rispettoso” con quello che “rimane un interlocutore indispensabile”. All'indomani del bilaterale di 90 minuti con Xi Jinping, ‘piatto' forte dellain, la premier Giorgiaincontra la stampana per tracciare un bilancio dei faccia a faccia con i massimi vertici del Gigante asiatico. Fuori la pioggia batte incessante, nell'elegante hotel Regent lo staff della presidente entra in frizione con i servizi segreti cinesi, rigidissimi con cronisti, cameraman e fotografi assiepati dietro i cordoni rossi.arriva sorridente, si dice “molto soddisfatta” dellache per la prima volta l'ha condotta ine rivendica la scelta, assunta nel dicembre scorso e ancora indigesta al governo di Pechino, di abbandonare la via della Seta.