Ispra ' sopprimere l' orsa Kj1 una decisione politica'

(Di martedì 30 luglio 2024) "Il nostro ruolo è quello di valutare se ladella provincia di Trento, che in questo caso era l'abbattimento, è coerente con la direttiva Habitat, con la legge provinciale e con il Pacobace, il piano d'azione della conservazione dell'orso sulle Alpi". È quanto dichiara all'ANSA il responsabile fauna di(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Piero Genovesi, in merito alla soppressione dell'Kj1. "Il Pacobace - spiega - prevede sempre per i comportamenti potenzialmente pericolosi come quelli di KJ1 tre possibili opzioni: il monitoraggio rafforzato, quindi catturare, mettere un radiocollare e spostare l'animale, la cattura per la captivazione permanente oppure l'abbattimento.