Incetta di trofei ai campionati juniones di bocce Sei titoli regionali vinti da atleti dal Pesarese

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono stati assegnati nel fine settimana ijuniores di, tra Chiaravalle e Jesi, sotto alla direzione di gara di Giulio Zampetti, e glidelhanno conquistato ben sei degli otto in palio. Nell’under 18 femminile vittoria per Amelia Piastra (Metaurense), nell’individuale under 15 maschile vittoria per Alex Raggi (Durantina), tra le ragazze under 15 successo per Virginia Scarfone (Oikos Fossombrone). Le gare di tiro di precisione hanno incoronato campioniGinevra Cannuli (Metaurense, in foto insieme alla compagna di squadra Sofia Minardi, seconda classificata) nell’under 18 femminile, Alessandro Ferragina (San Cristoforo) nell’under 15 maschile e Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone) nell’under 15 femminile.