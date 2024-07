Il vizietto delle multinazionali del farmaco | utili record e niente tasse

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) La denuncia arriva da una fonte autorevole. Brad Setser e Michael Weitland sono due economisti del centro studi specializzato in politica estera e affari internazionali Council of Foreign Relations. Insieme, hanno realizzato uno studio sull’operato della grandidelnegli Stati Uniti. E hanno scoperto che le case farmaceutiche realizzano enormi fatturati, grazie anche al fatto che i prezzi dei farmaci negli Usa sono i più alti del mondo. Sino a tre volte più cari che in qualsiasi altro Paese. Eppure, è la conclusione a cui sono arrivati i due esperti, questa enorme mole di denaro non si traduce in, almeno in apparenza. Questo significa, in parole povere, che i colossi farmaceutici non pagano, o ne pagano pochissime, anche se intorno ai loro affari girano somme di denaro da capogiro.